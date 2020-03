Vasco tenta recuperar pontos perdidos no TJD Departamento Jurídico do clube confirma que Tricolor segue interessado na perda de pontos do rival.

Dentro de campo, o Fluminense obteve sua classificação às semifinais da Taça Guanabara 2009, independente do resultado do julgamento do Recurso do Vasco, que acontecerá nesta terça-feira (17).



O time cruzmaltino tenta recuperar no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/RJ) os seis pontos perdidos devido à escalação irregular do meia Jefferson na partida de estreia do Campeonato Estadual, diante do Americano. Mas fora dele, o clube das Laranjeiras segue interessado no julgamento.



O Departamento Jurídico do Tricolor revelou nesta segunda, dia 16, que não tem motivos para se retirar do processo e tentará manter o resultado da sessão da última quinta-feira, dia 12. Porém, os advogados não quiseram revelar detalhes da estratégia para obter uma nova vitória no TJD/RJ.



Mantendo o resultado da Quarta Comissão Disciplinar do TJD/RJ, o Fluminense encerrará a fase de classificação do primeiro turno na liderança do Grupo A, e desta maneira enfrenta o Botafogo na semifinal.



Caso o Vasco venha a recuperar os pontos, o Gigante da Colina pularia para 14 pontos e ficaria na primeira colocação. Assim, o adversário do Tricolor seria o Flamengo.



Entenda o caso:



O Vasco foi denunciado no artigo 214 (incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta que não tenha condição legal de participar de partida, prova ou equivalente) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), cuja pena prevista é a perda do dobro do número de pontos previstos no regulamento da competição para o caso de vitória e multa de R$ 1mil a R$ 10mil.



O clube conseguiu uma liminar suspendendo o mandado de segurança obtido pelo Brasiliense que cancelou o contrato do jogador. O Vasco, então, enviou um fax para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) no próprio dia do jogo contra o Americano, 24 de janeiro, por volta das 16h, mas, como não havia expediente, o documento não foi recebido e o nome do atleta permaneceu sob pendência no Bira na hora da partida. Por isso, o Procurador optou por fazer a denúncia.



Jéferson havia sido registrado pelo Vasco para a disputa da competição. Porém, o Brasiliense - clube do qual se desligou em 2005 alegando o não depósito do fundo de garantia - conseguiu um mandado de segurança cancelando o seu contrato com o Gigante da Colina. O Vasco, então, conseguiu uma liminar no dia 23 de janeiro e reativou o vínculo com o jogador contratado.



No julgamento da última quinta-feira, dia 12, o Vasco foi punido com a perda de seis pontos e multa de R$ 5mil, por quatro votos a um, pela Quarta Comissão Disciplinar do TJD/RJ.