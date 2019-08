José Alencar será operado para retirada de tumor O vice-presidente da República será operado no próximo domingo (22); ele está internado desde a manhã de ontem (22) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O vice-presidente da República, José Alencar, 77 anos, internado desde a manhã de ontem (22) no Hospital Sírio- Libanês, em São Paulo, será submetido a uma cirurgia para a retirada de tumor abdominal no próximo domingo (25).



A cirurgia será coordenada pela equipe do professor Ademar Lopes. O vice-presidente também está sendo atendido pelos doutores Paulo Hoff e Roberto Kalil Filho.



De acordo com informações do boletim, o estado clínico do paciente é satisfatório.