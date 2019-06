Robinson Faria: Nós temos o compromisso e a obrigação de fortalecer o Governo

Júlio Pinheiro Robinson Faria: "Wilma tem que entrar em 2010 com candidato definido".

Para Robinson trata-se de “um compromisso e obrigação” de todos que estão ao lado da governadora, como ele. Mas isso não significa que os pré-candidatos deixem de trabalhar seus nomes para a eleição do sucessor da líder do PSB.João Maia declarou em entrevista a uma emissora de TV local, nesta terça-feira (6), que é natural o trabalho dos pré-candidatos ao governo em 2010 começarem a divulgar seus nomes como pleiteantes ao cargo e idéias. Porém, na opinião do líder do PR um candidato do governo só se sairá bem na disputa se a administração que ele representa também estiver bem avaliada. “Governo difícil não faz sucessor”, ele diz.Já Robinson acredita que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. “O trabalho para fortalecer o governo tem que acontecer, mas não pode tirar o direito de cada um, inclusive o dele [João Maia], de trabalhar a sua candidatura de se apresentar, pois candidatura não pode ser imposta”, enfatizou o presidente do Legislativo Estadual lembrando a sua colaboração para que a gestão de Wilma de Faria tenha um bom desempenho.“Estou ajudando ela no que posso, e estando sempre ao seu lado. Eu convoquei a Assembléia durante o recesso para votar projetos de interesse do Governo, o que considero uma demonstração de boa vontade minha em ajudar nas suas ações”.Quanto ao prazo estabelecido pela governadora, que declarou durante a, no dia 10 de dezembro de 2008 que até julho de 2009 pretende escolher o candidato do seu grupo, Robinson Faria falou entusiasmado: “quanto mais cedo melhor, mas acredito que até dezembro de 2009 é uma boa data. Ela tem que entrar em 2010 com candidato definido”, finalizou.