"Só anunciaremos as contratações a partir do dia 25", diz Judas Tadeu

O presidente alvinegro, Judas Tadeu, anunciou nesta segunda-feira (15) que só anunciará os reforços do ABC para a disputa do Campeonato Estadual 2009, e para as demais competições da temporada, após o dia 25 deste mês. Judas Tadeu tem conversado com o novo treinador, Heriberto da Cunha, e tem iniciado os contatos com alguns jogadores.



"Gostariamos de pedir a compreensão da imprensa e da torcida ABCdista sobre este assunto. Estamos trabalhando diariamente para a contratação de novos jogadores, temos conversado com o novo treinador, Heriberto da Cunha, observado alguns atletas, conversado com outros, e vamos manter isso em sigilo para que não apareça nenhum empecilho nas negociações e não se crie uma expectativa com a torcida", explicou o presidente.



A apresentação do plantel está marcada para o dia 2 de janeiro, no CT Alberi Ferreira de Matos.



