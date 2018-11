Atlético/GO é o rei da Série C Equipe goiana consegue segundo título da Terceira Divisão.

Os números ilustram o que o Atlético demonstrou dentro de campo. Campeão com três rodadas de antecipação, o Dragão foi, disparado, o melhor clube da Série C 2008. Com o segundo título deste ano, o Rubro-negro passou a ser o único clube com duas conquistas da Série C em todo o territorório nacional e ainda se sagrou o maior vencedor do Campeonato Brasileiro, entre as equipes de Goiás.



O Atlético foi o time que mais somou pontos na Série C, desde 2006, quando foi implantado o atual modelo de disputa. Ao todo, 68 pontos em 32 jogos. O Criciúma, campeão no primeiro ano deste modelo, somou 64.



O ataque foi o melhor de todo o Brasileiro, nas três divisões, com direito a 84 gols marcados, média de 2,62 por jogo. O artilheiro da competição também foi do clube rubro-negro. Marcão balançou as redes adversárias em 25 oportunidades e é o maior goleador das três séries do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo disputado menos jogos que os clubes das outras divisões da competição.



A defesa sofreu apenas 30 gols, menos de um por partida em média. O sistema defensivo ainda se destacou na parte ofensiva. Começando pelo goleiro Márcio, que fez dois gols na competição, sendo um de falta e outro de pênalti. Gil foi o artilheiro da defesa, com quatro gols. Gilson, Rafael Pedro, Jairo e Chiquinho também fizeram um gol cada.



Em todas as fases, o Dragão foi o líder do grupo. Na primeira fase, somou 16 pontos. Na segunda, 15, na terceira 10 pontos e na última, 29. O time ainda foi um dos mais disciplinados, com apenas 4 cartões vermelhos em toda a competição e 81 amarelos, média de 2,61 por jogo.

Demonstrando ainda mais a supremacia na Série C, jogando em casa, o Dragão venceu 15 e empatou um, nos 16 jogos, terminando a competição invícto em seus domínios. Na fase final, o Atlético sofreu apenas um gol em casa, em sete jogos.



Anailson, Lindomar são os jogadores mais conhecidos do elenco, que ainda tem André Leonel, atacante que já defendeu o São Gonçalo e o América de Natal.



Fonte: Felipe Furtado -site oficial do Atlético/GO