Ricardo Bezerra só fala em permanência de Scarpino depois da última rodada Segundo o site Futebol Bauru, o Noroeste já fechou com atual técnico do América "há mais de 15 dias". Lateral Vandinho também pode ir para o Noroeste.

O técnico do América, Ruy Scarpino, pode ter novo emprego na próxima semana e ser o novo treinador do Noroeste de Bauru (SP). É o que garante o site Futebol Bauru. A reportagem do nominuto.com falou com o dirigente Ricardo Bezerra, integrante do G-4, que confirmou saber do interesse do Noroeste.



Ricardo Bezerra disse que a situação permanece inalterada, pois qualquer tipo de acerto para a permanência do treinador Scarpino passa primeiro pela confirmação da continuação do América na Série B do Brasileiro. "Antes de ser definido o Brasileiro não faremos nenhuma proposta ao Ruy, depois podemos pensar no caso. Mas já adiantamos que não iremos entrar em leilão", afirmou.





O site

De acordo com o site, (www.futebolbauru.com).Scarpino deverá ser apresentado na próxima segunda-feira (1) pelo diretor de futebol Joice Queiroz como o novo técnico do Noroeste para o Paulistão, que começa dia 21 de janeiro com o time de Bauru estreando diante do Paulista, em Jundiaí.



Ainda segundo o site, o técnico do América foi contratado há mais de 15 dias para o lugar de Luiz Carlos Martins e Ruy Scarpino foca-se na partida que o seu atual time fará neste sábado, em Natal, justamente contra o Corinthians, campeão antecipado da Série B.



Novo reforço

Ao se apresentar na próxima segunda-feira para iniciar a preparação do Noroeste ao Paulistão, Ruy Scarpino poderá estar trazendo consigo o ala-esquerda Vandinho que também defende o América de Natal e trabalhou com o treinador no Marília.



*Com informações do Futebol Bauru