Clowns começou na escola em 1993

Fotos: Pablo Pinheiro

Em 17 de novembro daquele ano, o grupo fez a primeira apresentação no Teatro Alberto Maranhão. Na platéia, professores, funcionários da escola, pais e alunos.No ano seguinte, quando boa parte dos integrantes já estava na faculdade, a turma foi convidada para reencenar o espetáculo para os novos alunos da escola. A partir daí, o grupo de teatro começou a caminhar com as próprias pernas, com mais duas apresentações independentes."Existia um grupo, um nome, um desejo, mas éramos verdes. Continuávamos em um plano de total desconhecimento e amadorismo", lembra César Ferrario. Para ajudar os jovens atores, entrou em cena Sávio Araújo, hoje doutor e professor do curso de Artes Cênicas da UFRN.Na época, já iniciado na arte da interpretação, Sávio se associou aos Clowns alicerçando o grupo com conhecimento teórico, ao mesmo tempo em que montou o espetáculo "Megera do Nada" como releitura de "A Megera Domada", também de Shakespeare. A peça foi ensaiada por dois anos e meio antes da primeira apresentação.O diretor da "Megera do Nada", segundo os integrantes da companhia, fez mais que dirigir a peça. O grupo foi estruturado nesse longo período de preparação.Até então, cada espetáculo montado havia sido encenado poucas vezes. Mas, com tanto esforço e empenho por parte da equipe, surgiu uma nova necessidade. "Nessa peça a gente enxergou a necessidade das temporadas", explica César Ferrario.Meses de ensaio não poderiam se resumir a duas noites de aplausos. O "Megera do Nada" foi a primeira temporada de que se tem notícia na capital potiguar. Vinte apresentações durante os fins de semana povoaram o B52 (antigo Blackout), na Ribeira.Com a criação das temporadas, surgiu um desafio para os atores. Fazer com que cada dia seja atraente aos olhos do espectador. De acordo com Renata Kaiser, que está no grupo desde o começo, cada apresentação é única."Sempre existe uma ponta de insegurança por mais que tenhamos ensaiado. Atuar é fazer um 'de novo' que não é 'de novo'. A gente busca colocar o frescor do 'novo' para que o público não sinta o peso do tempo", explica.