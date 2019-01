Taxistas comemoram uso da bandeira 2 em dezembro

arquivo Dezembro é o mês de ganhos para os taxistas de todo o Brasil.

A mudança para a bandeira 2 em todos os trechos durante dezembro aumenta em 15% a arrecadação média dos profissionais.O presidente do Sindicato de Taxistas em Natal, Alex Manguinho, acredita que o reajuste melhora as condições de trabalho dos taxistas. “Eu sou otimista em relação ao aumento porque é uma forma de valorizar o trabalho dos taxistas”, afirma.O aumento já está sendo utilizado, passando de R$ 1,84 para R$ 2,57 em todas as praças de Natal. O preço das corridas varia de acordo com a quilometragem do percurso estabelecido.