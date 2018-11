Agentes são demitidos da Polícia Civil Francisco Tavares Pereira deixou a polícia por insubordinação grave e Geraldo Damascio da Silva, por abandono de serviço.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte demitiu dois de seus agentes nesta quarta-feira (26). Francisco Tavares Pereira deixou a polícia por insubordinação grave e Geraldo Damascio da Silva, por abandono de serviço.



As demissões foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). Os documentos são assinados pela governadora Wilma de Faria, e pelos secretários de Administração, Paulo César Medeiros de Oliveira, e de Segurança Pública, Agripino Oliveira Neto.



Pelos textos dos atos, Francisco Tavares Pereira foi demitido tendo em “vista a gravidade da conduta inquinada que redundou na transgressão aos seguintes dispositivos: art. 185, inciso I; art. 186, inciso III e art. 192, inciso IV, todos da Lei Complementar nº 270, de 13 de fevereiro de 2004 - Lei Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, observando-se ainda os agravantes e atenuantes de que trata o art. 188, da mesma norma estatutária”.



Já Geraldo Damascio da Silva cometeu “a gravidade da conduta inquinada que redundou na transgressão ao art. 192, inciso II, da Lei Complementar nº 270, de 13 de fevereiro de 2004 - Lei Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte que repete o disposto no art. 143, inciso II, da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado das Autarquias e Fundações Públicas”.