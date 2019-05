TCE condena gestores a devolverem dinheiro

Em uma sessão movimentada, com a análise de 50 processos, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE), presidida pelo conselheiro Tarcísio Costa, desaprovou as contas do ex-prefeito de São Fernando Abemor Fernandes Júnior. Essas contas são referentes ao balancete do Fundef de 1999.O TCE determinou a devolução ao erário da importância de R$ 169.760,80 em função da não apresentação de documentação. O ex-prefeito ainda deverá fazer o remanejamento à conta específica do Fundef da importância de R$ 4.692 e multa de 10% sobre o valor a ser recolhido.O ex-prefeito de Bom Jesus Flávio Roberto Marques de Carvalho também teve suas contas, referentes ao exercício de 2004, rejeitadas pela Primeira Câmara. Ele deverá ressarcir o erário da importância de R$ 157.346,88, relativa à soma dos gastos empregados sem comprovação devida.A decisão ainda determina o pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito. Ainda foi aprovada a representação ao Ministério Público Estadual para apuração de eventuais atos de improbidade e ilícitos penais por parte do gestor.Na mesma sessão, os conselheiros ainda negaram provimento de recurso ao ex-prefeito de Guamaré João Pedro Filho, referente às despesas do primeiro bimestre de 2001, confirmando a devolução ao erário de R$ 20.934,70 e condenaram dois ex-presidentes de câmaras municipais a devolverem recursos utilizados irregularmente.O ex-presidente da Câmara Municipal de Currais Novos Marinaldo Francisco Gabriel Soares deverá ressarcir R$ 12 mil aos cofres do município, referentes à concessão indevida de diárias no 4º bimestre de 2002.E a ex-presidente da Câmara Municipal de Georgino Avelino Ivaneide Arcanjo de Santana, devido a despesas realizadas sem comprovação de deslocamento e contratação irregular de serviço, ter[a que ressarcir um montante de R$ 6.680, referente ao exercício de 2004.Em outro processo sobre o Fundef, a Primeira Câmara aprovou decisão determinando que a atual gestão da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte faça o remanejamento à conta do Fundo, no prazo de 30 dias, da importância de R$ 5.660,45, devido à presença de irregularidades no balancete do Fundef de janeiro a dezembro de 2001. O não atendimento dessas providências, por parte do município, implicará em multa de R$ 100 por dia de atraso.O voto do relator ainda determinou a apresentação, também no prazo de 30 dias, do plano de aplicação do valor não utilizado para remuneração do magistério no exercício de 2001, equivalente a R$ 46.921,55, cujo pagamento deve ser efetuado aos professores num prazo de 30 dias. Quanto ao antigo gestor, Dilvan Monteiro Nóbrega, foi aplicada uma multa de R$ 1 mil.

* Fonte: TCE/RN.