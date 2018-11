RN é um dos estados que melhor põe em prática a Lei Maria da Penha De acordo com o movimento Articulação de Mulheres Brasileiras, número de denúncias no Estado cresceu 60% nos últimos dois anos.

O Rio Grande do Norte é apontado como um dos estados que melhor põe em prática a Lei Maria da Penha (nº 11.340), que completou dois anos. Em um balanço divulgado pelo movimento Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), apesar de ter a efetividade comprovada, a implementação da Lei não tem tido êxito em alguns estados brasileiros, principalmente, pela falta de infra-estrutura.



Para se ter uma idéia, São Paulo, o estado mais rico do país, por exemplo, não instalou até hoje nenhum juizado especial de atendimento à mulher, assim como acontece no Judiciário do Amapá, Piauí e do Distrito Federal.



No levantamento da AMB, o número de denúncias por parte das mulheres em situação de violência aumentou em todo Brasil. Mas ainda há uma resistência no atendimento a essas mulheres, em muitos casos elas são aconselhadas a não prestar queixa e a voltar para o companheiro.



De acordo com a diretora de Polícia da Grande Natal, delegada Margareth Godim, no Rio Grande do Norte isso não existe. “Se nós aumentos os números de denúncias é porque as mulheres estão mais conscientes. Elas sabem que podem ir à delegacia que lá será registrado o Boletim de Ocorrência e, dependendo do caso, o companheiro pode ser preso imediatamente”, afirma.



Ainda segundo o balanço do movimento Articulação de Mulheres Brasileiras os números de denúncias no Rio Grande do Norte aumentaram 60%. Em apenas uma delegacia no Rio Grande do Norte, são registrados cerca de 30 Boletins de Ocorrência por dia.



Enquanto isso, estados como a Bahia ainda não possui delegacia especializada da mulher. A delegada Margareth Godim informou que em Natal são duas delegacias de atendimento a Mulher, uma na zona Norte e outra na zona Sul, além de uma em Mossoró, Caicó e Parnamirim.



Para a diretora de Polícia da Grande Natal, além da conscientização a punição mais rigorosa aos companheiros agressores têm contribuído para o aumento das denúncias. “Antes, o homem era condenado a fazer trabalhos comunitários ou pagar cestas básicas. Agora, ele vai preso e é proibido de se reaproximar da mulher”, destaca Margareth Godim.