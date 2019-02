ABC e América largam fora de casa na Copa do Brasil; Potiguar estréia no Nogueirão ABC, Potiguar de Mossoró e América jogarão no dia 4 de março com adversários da região Norte/Nodeste.

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou no fim da tarde desta sexta-feira (12), a Tabela da Copa do Brasil 2009. Os três principais times do Estado, ABC, Campeão Estadual, Potiguar de Mossoró, vice-campeão, e América, pelo Ranking da CBF, estarão representando o Rio Grande do Norte.



O América estréia no dia 4 de março, às 20h30, no Estádio Lourival Batista, em Aracaju-SE, contra o Confiança. Já o alvinegro inicia a competição no mesmo dia contra o Fast Club-AM, às 20h30, no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus. O Potiguar estréia também no dia 4 contra o Bahia às 20h30, no Estádio Nogueirão, em Mossoró.



A principal competição em mata-mata do País mantém o número de 64 participantes, definidos através de classificação nos Estaduais e o ranking da entidade.



O torneio contará ainda com 64 clubes, sendo 54 vindos dos campeonatos estaduais ou torneios seletivos, e 10 oriundos do Ranking da CBF, atualizado em dezembro deste ano, dos 27 Estados brasileiros. A primeira rodada da Copa do Brasil será no dia 18 de fevereiro. A decisão acontecerá nos dias 17 de junho e 1 de julho.



A competição será disputada em seis fases. a 1ª fase será entre os dias 18/02, 4, 5, 18 e 19/03 . Já a 2ª fase ocorre entre os dias 8, 15 e 22/04 . A 3ª fase 29/04 e 6/05 . A 4ª fase - ocorre entre 13 e 20/05. As semifinais será realizada de 27/05 e 3/06. As finais nos dias 17/06 e 1/07



Confira todos os confrontos da primeira fase:



Rio Branco (AC) x Santos (SP)

Itumbiara (GO) x Corinthians (SP)

Flamengo (PI) x Vasco (RJ)

Icasa (CE) x Portuguesa (SP)

Itabaiana (SE) x Atlético (MG)

Guaratinguetá (SP) x Caxias (RS)

Misto (MS) x Campinense (PB)

Nacional (PB) x Fluminense (RJ)

Americano (RJ) x Santa Cruz (PE)

Sampaio Correa (MA) x Figueirense (SC)

Holanda (AM) x Coritiba (PR)

Mixto (MT) x Paraná (PR)

Desportiva (ES) x Fortaleza (CE)

União Rondonópolis (MT) x Internacional (RS)

J. Malucelli (PR) x Guarani (SP)

Tupi (MG) x Criciúma (SC)

Central (PE) x Ceará (CE)

Confiança (SE) x América (RN)

ASA (AL) x Vitória (BA)

Atlético Sorocaba (SP) x Juventude (RS)

Tocantins (TO) x Atlético-PR

Fast Clube (AM) x ABC (RN)

Águia de Marabá (PA) x América (MG)

Atlético-RR x Goiás (GO)

Cristal (AP) x Brasiliense (DF)

Vilhena (RO) x Ponte Preta (SP)

Serra (ES) x CSA (AL)

Potiguar (RN) x Bahia (BA)

Ivinhema (MS) x Flamengo (RJ)

Barras (PI) x Remo (PA)

Moto Clube (MA) x Náutico (PE)

Dom Pedro (DF) x Botafogo (RJ)