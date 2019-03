Reunião entre Moura e Felipe Augusto deve acontecer hoje De acordo com o atual presidente do Sindicato dos atletas profissionais, o encontro deve ser “informal”.

Depois de rebater as acusações de que teria supostamente desviado dinheiro do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Norte, Moura deve se encontrar com Felipe Augusto, presidente da instituição, na noite desta quinta-feira (18). A acusação foi feita no dia 11 de dezembro pelo atual presidente.



De acordo com ele, a reunião não tem caráter formal. “Eu disse a Moura que a conversa não vai acontecer diante do conselho fiscal. É uma conversa informal”. Felipe ainda disse que em uma conversa preliminar, Moura já mostrou alguns recibos e documentos de alguns jogadores.



Felipe fez questão de lembrar que em momento nenhum acusou Moura de roubo ou desvio dos R$ 167.677,00. “O que eu disse a ela na época em que era presidente, foi que ele não tinha experiência com a área administrativa. Foi quando ele renunciou e eu assumi. A única coisa que disse foi que a prestação de contas não tinha sido feita”, destacou.



Moura, que desempenhou o cargo de presidente do Sindicato de 2007 (data da fundação da instituição) até setembro de 2008, disse que espera resolver a situação o quanto antes. Perguntado se haveria algum mal-estar entre os dois depois do acontecido, ele negou dizendo que “a vida continua”.



A mesma declaração foi compartilhada por Felipe Augusto. O presidente explicou que o conhece Moura há mais de dez anos e que as acusações foram inventadas pelo por alguns setores para enfraquecer a amizade dos dois. A reunião deve acontecer ainda hoje e depende de compromissos particulares de Felipe Augusto.