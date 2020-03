Bruno Senna pode estrear na F-1 O piloto brasileiro discute sua integração à equipe substituta da Honda; imprensa inglesa dá a estreia como certa

O piloto Bruno Senna está muito próximo de, enfim, estrear na Fórmula 1. Hoje ele toma o rumo da Inglaterra para discutir os últimos detalhes com o executivo Nick Fry - chefe da antiga escuderia Honda, extinta em dezembro último, e que busca recursos para viabilizar a volta de uma equipe substituta aproveitano a estrutura anterior.



A imprensa inglesa dá o assunto como certo: Senna será mesmo um dos pilotos, tendo como companheiro o inglês Jenson Button - em se concretizando o fato, Rubens Barrichello, que ansiava por uma vaga, ficará de fora da temporada 2009.



Um dos fatores que pesou na escolha de Senna foi o apoio dos patrocinadores do piloto (no caso, Petrobras e Embratel), ajudando a viabilizar a participação da equipe nas quatro primeiras corridas da temporada (GP Austrália, 29.03; GP Malásia, 05.04; GP China, 19.04; e GP Bahrein, 26.04). Para o GP Austrália, a escuderia vai usar motores Mercedes-Benz.



Neste momento, até por conta das negociações, nem Bruno nem Fry comentam o assunto; entretanto, para a mídia minglesa, a divulgação oficial será apenas uma questão de tempo.





Um pouco de história



Bruno, sobrinho de Ayrton Senna (1960-1994) foi kartista na infância, que depois deixou de lado por influência da família. Voltou às pistas em 2004, com a ajuda de Gerhard Berger. Depois de passar pela F-BMW e pela F-3 inglesa, em 2007 estreou na GP2, onde ano passado sagrou-se vice-campeão da categoria.