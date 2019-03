Caicó é a próxima parada do Festival da Canção Eliminatória será disputada amanhã (16) e final será na sexta (19), em Natal.

A festa de emancipação política de Caicó, comemorada amanhã (16), terá um componente extra: a realização da eliminatória do 1º Festival da Canção e da Cultura Potiguar, realizado pela Assembléia Legislativa, a partir das 18h, na Ilha de Santana.



O festival tem o intuito de promover a cultura popular do Rio Grande do Norte e despertar o talento de jovens músicos e compositores que buscam uma oportunidade para mostrar sua arte.



Além do show de apresentação dos concorrentes, quando serão escolhidas as duas últimas canções finalistas de cada categoria (geral e estudante), a festa terá as participações de Adônis Antônio (Banda Feras) e da cantora Dodora.



A final será realizada na sexta, 19, na Praça Iapissara Aguiar, no conjunto Santa Catarina, Zona Norte de Natal.



Marina Elali, Pedrinho Mendes e Fernando Luiz serão as outras atrações da noite.



Todos os classificados para a final vão gravar uma coletânea em CD e serão selecionados para outro projeto desenvolvido pelo legislativo estadual, a Assembléia Cultural, no próximo ano.