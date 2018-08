Inquérito policial por um fio

Fotos: Vlademir Alexandre "Eu não concordo com o fim do inquérito policial.", revela o delegado Gustavo Santana,

Santana: Quando um inquérito é mal elaborado, a população reclama das falhas que acabam ajudando na defesa dos acusados.

O projeto é polêmico porque tem como principal objetivo transferir da Justiça para o Ministério Público a competência de um inquérito policial. Na prática, a polícia ficaria responsável por uma investigação informal, cujas informações teriam que ser repassadas ao MP no prazo de 10 dias. Diante dos elementos levantados inicialmente, o promotor decidirá pelo arquivamento ou instauração do inquérito.Nesta semana, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na Câmara dos Deputados, reuniu-se com representantes de várias classes para debater os últimos ajustes do projeto. O debate aconteceu em torno da permanência da responsabilidade pelo inquérito com a Polícia Civil. O projeto pretende acabar com isso, mas o deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ) apresentou um substitutivo que mantém a exclusividade.Diante da possibilidade de a Polícia Civil perder a atribuição de comandar um inquérito, a reportagem do Nasemana conversou com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Norte (Adepol-RN) para saber a opinião da classe a respeito do assunto.O delegado Gustavo Santana informou que vem acompanhando o debate em Brasília."Eu não concordo com o fim do inquérito policial. A gente realmente tem que encontrar um mecanismo de tornar mais céleres os procedimentos, para que eles cheguem rapidamente ao Judiciário para gerar uma sentença. Qualquer proposta que venha para agilizar é viável. Agora, do jeito que está aí não concordamos. O inquérito em si deixaria de existir e se tornaria uma peça a livre arbítrio do promotor de justiça".De acordo com Gustavo Santana, com as mudanças propostas na Lei 4209, o delegado de polícia perderia grande parte das atribuições. Ele ressaltou que o chefe de uma delegacia é quem consegue discernir sobre o que é importante ou não em uma investigação, tendo em vista que ele foi treinado para isso."Se essas atribuições passarem para o promotor, ele tiraria a importância do delegado, que é coletar prova. Com essa mudança, a polícia ficaria como se fosse um braço armado do Ministério Público, para obedecer aos mandados deles".O delegado explicou que ainda em 2001, quando o Projeto de Lei foi elaborado, uma comissão foi montada para discutir a reforma. No entanto, essa comissão era composta em sua maioria por procuradores da República. Agora, os policiais se uniram para mudar a comissão e o projeto é debatido por delegados, advogados, juízes e promotores.Um dos pontos alegados pelos defensores do fim do inquérito policial é o fato de um processo desse tipo ser praticamente repetido ao chegar à Justiça, o que tornaria desnecessária a investigação feita pela polícia."Uma diferença é que no inquérito policial não existe o contraditório. O delegado pergunta e a pessoa responde, a gente só quer saber o motivo do crime e juntar os elementos que levaram a ele. Ou seja, a defesa só é feita junto ao juiz. Então, quando chega lá, o acusado começa a argumentar sua defesa e muitas das vezes ele desmente o que disse na delegacia, querendo derrubar algumas provas que foram colocadas no inquérito", disse.Em relação ao sentimento de impunidade que circula na sociedade, o delegado destacou que a demora em um processo é um dos fatores preponderante. Um dos exemplos mais recentes na polícia do Rio Grande do Norte é o inquérito desencadeado na Delegacia de Investigação e Combate a Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot) que ficou conhecido como Operação Impacto.A investigação envolveu vereadores da Câmara Municipal de Natal e o inquérito passou quase um ano para ser concluído. Em defesa do colega Júlio Rocha, que comandou a Impacto, o delegado Gustavo Santana justificou: "Investigações como essas são mais demoradas porque envolvem várias pessoas e no decorrer do processo outros crimes vão sendo descobertos. Não trata apenas de um crime em que, por exemplo, uma pessoa mata a outra. Mas, infelizmente, essa demora acaba gerando um sentimento de impunidade".Santana comentou ainda que quando um inquérito é mal elaborado, a população também reclama das falhas que acabam ajudando na defesa dos acusados. Esse, aliás, tem sido um ponto destacado pelos entusiastas na mudança de construção de um inquérito como outro fator para a absolvição de pessoas envolvidas em grandes escândalos.O delegado completou afirmando que o problema de morosidade também afeta a Justiça. "Temos casos de homicídios que vão ao Tribunal do Júri vários anos depois. Isso não é culpa apenas da estrutura de segurança pública é também do poder judiciário. Por esse motivo, o que está em discussão é todo o Código de Processo Penal".O Projeto de Lei 4209 criado pelo Poder Executivo ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso é tão polêmico que vem se arrastando na Câmara Municipal desde 2001. Após a reunião da Comissão de Segurança Pública realizada na terça-feira (4), a expectativa é que ele fosse votado na quarta-feira (5). No entanto, o projeto não entrou na pauta de discussões da Casa e foi adiado mais uma vez.