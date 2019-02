Márcia Maia critica funcionamento das comissões da Assembléia

Júlio Pinheiro Márcia Maia: Governo não é o culpado pelo excesso de matéria no fim do ano.

Momentos antes da apreciação da pauta da quinta-feira (11), o presidente Robinson Faria (PMN) falou sobre a dificuldade de conseguir um acordo junto aos líderes partidários para a dispensa de tramitação dos projetos nas comissões. Para o deputado, o Governo deveria ter pedido ênfase à análise dos projetos há mais tempo.Por outro lado, a deputada Márcia Maia acredita que a função do Executivo é apenas enviar o projeto, e que os parlamentares é que têm a obrigação de trabalhar para que as propostas tramitem pelas comissões. A deputada avalia que as comissões não vêm cumprindo o seu papel, já que matérias importantes estão há quase seis meses na Casa e não receberam os pareceres.“A Assembléia desenvolveu muitas discussões importantes, audiências públicas relevantes, mas temos que corrigir esses erros das comissões e fazer com que elas cumpram o seu papel”, declarou Márcia Maia.A crítica, mesmo que não tenha sido direcionada, foi aos membros das comissões de Finanças e Fiscalização, presidida por Walter Alves (PMDB), e a de Constituição e Justiça, presidida por Antônio Jacome (PMN), líder do Governo.Entre as matérias que serão apreciadas na auto-convocação (convocação extraordinária), a principal e mais debatida foi a que trata sobre a contratação de um empréstimo por parte do Governo ao Banco do Brasil, em um valor total de aproximadamente R$ 200 milhões. A proposta inicial, no entanto, era de R$ 300 milhões, mas será apresentado um substitutivo.