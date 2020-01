Camarão ao Corsário: até os piratas aprovam

Fotos: Elpídio Júnior

Camarão ao Corsário

Modo de preparar

Molho Bechamel

Serviço

Os corsários eram usados como um meio fácil e barato para enfraquecer o inimigo que perturbava as suas rotas marítimas. Com eles, os países podiam enfraquecer os seus inimigos sem suportar os custos relacionados com a manutenção e a construção naval.Em dezembro do ano passado, Natal ganhou um Corsário, bar e restaurante especializado em cozinha contemporânea. Entre as entradas e os pratos principais, os nomes são bem sugestivos e fazem jus ao lugar: Luneta, Leme, Marujo, Molinete, Comandante, Vela, Âncora, Porto, Proa, Tesouro e Anzol.Além de camarão, frango, filé, peixe, carnes e risotos, o Corsário tem como carro-chefe o Cerviche, uma entrada tipicamente peruana, com alguns temperos bem nordestinos. O prato é preparado com peixe e crustáceos marinados e curtidos no limão, servidos com batata doce vermelha e uma espiga de milho cozido."Como aqui não temos a batata doce vermelha e nem o hábito de comer milho na espiga durante a refeição, além de não dispormos do produto durante o ano todo, substituímos a batata vermelha pela nossa batata doce e a espiga por uma panquequinha de milho. Também inserimos o coentro no lugar do cilandro, que possui a mesma aparência", explica Sandra Pimenta, proprietária, mostrando os três tipos de Cerviche oferecidos no restaurante: de camarão, de pescado e o costaneiro (com camarão, polvo e peixe). A receita, ela faz questão de guardar a sete chaves.O cardápio é variado e, das opções de prato principal, os mais pedidos são o Peixe e o Camarão ao Corsário (receita ao lado). O restaurante começa a funcionar no horário do almoço, das 11h às 15h, e para happy hour e jantar, a partir das 17h até o último cliente. Nas quintas e sextas-feiras há música ao vivo, às 21h, com o melhor da Bossa Nova e MPB.• 220 g de camarão• 30 ml de uísque• 150 g de arroz• 80 g de uvas verdes• 50 g de nozes• 180 g de batata inglesa• 50 g de cebola branca ralada• 30 g de manteiga• 50 ml de creme de leite• 50 ml de leite• 4 colheres de farinha de trigo• Alho, azeite, pimenta e sal a gosto• 1 folha de louro• Salsinha para decorar as batatasTempere o camarão com sal e pimenta a gosto, flambe no uísque.Derreta a manteiga e junte a cebola relada, a folha de louro e acrescente, aos poucos, o leite, a farinha de trigo e o creme de leite. Para dar um sabor especial, corte as nozes, passe na manteiga e misture ao arroz já preparado. As batatas devem ser cozidas sem a casca, puxadas na manteiga com ervas e cobertas com salsinha.Bar e Restaurante CorsárioRua: Potengi, 594, PetrópolisFone: 84 3201-1121Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 15h e das 17h até o último cliente