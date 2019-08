ABC: depois de regularizado, Simão é entregue ao Departamento Médico

Simão, volante do ABC que foi regularizado na última quinta-feira, pode desfalcar o alvinegro no jogo contra o Coríntians de Caicó no domingo (25). O jogador não participou do treinamento de reapresentação realizado no CT Alberi Ferreira de Matos na sexta-feira (23).O atleta queixou de dores no joelho e foi encaminhado ao Departamento Médico do clube onde recebeu a primeira avaliação e, em seguida, iniciou o tratamento de fisioterapia. O jogador será reavaliado na manhã deste sábado (24) para analisar as condições de jogo.“Avaliamos o atleta, que sente dores no joelho, e vamos mantê-lo em tratamento intensivo. Amanhã, no treinamento pela manhã, faremos uma reavaliação para saber se ele terá condições de participar da movimentação, e caso isso se concretize, faremos uma última avaliação momentos antes do jogo contra o Coríntians, para ter certeza que poderá participar normalmente do jogo”, explicou Roberto Vital, médico do clube.*Com informações do www.abcfc.com.br