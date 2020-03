Clubes gaúchos dominam a Copa do Brasi Rio Grande do Sul soma seis títulos do torneio nacional; Grêmio é tetra ao lado do Cruzeiro

Gaúchos dominam a Copa do Brasil



Rio Grande do Sul soma seis títulos do torneio nacional; Grêmio é tetra ao lado do Cruzeiro





A Copa do Brasil é conhecida como a competição mais democrática do futebol nacional por contar com clubes dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Mas isso é só até a bola rolar, pois no final das contas quem comanda o torneio são as equipes da Região Sul e Sudeste do país.



E o Estado que mais conquistou a Copa do Brasil não é São Paulo e muito menos o Rio de Janeiro. Os gaúchos são os que mais vezes ergueram o troféu do torneio.



Enquanto no Campeonato Brasileiro São Paulo e Rio de Janeiro dominam as conquistas, a Copa do Brasil é de hegemonia gaúcha. Em 20 edições, os pampas foram campeões em seis ocasiões e ainda contam com o maior campeão: o Grêmio, com quatro títulos, ao lado do Cruzeiro.



Só que este ano, nem gremistas e nem cruzeirenses poderão chegar ao pentacampeonato, já que estarão fora da disputa por estarem na Libertadores.



Pode-se dizer que o Tricolor gaúcho é um especialista no torneio. Afinal, além dos quatro títulos, o Imortal foi vice em outras três ocasiões.



A primeira conquista do Grêmio foi em 1989, primeiro ano da Copa do Brasil, em cima do Sport; em 1994, o time do Sul bateu o Ceará na final; a vítima em 1997 foi o Flamengo; e o Corinthians foi o time derrotado na decisão de 2001.



Internacional e Juventude completam a lista de campões do Rio Grande do Sul. O Colorado conquistou a Copa do Brasil em 1992 sobre o Fluminense, com gol de pênalti do zagueiro Célio Silva.



Em 1999, outro gaúcho e um carioca na final, e novamente o time do Sul levou a melhor. O Juventude conquistou o título em pleno Maracanã, sobre o Botafogo, ao segurar um empate sem gols.



Mas no que depender dos paulistas, a hegemonia gaúcha está com os dias contados. Com um título a menos, os clubes da “terra da garoa” querem igualar as conquistas em 2009, e as apostas são em Corinthians e Santos.



Ainda no ranking de Estados com maior número de títulos na Copa do Brasil, Minas Gerais aparece na frente do Rio de Janeiro. As quatro conquistas mineiras foram do Cruzeiro. Entre os cariocas, o Flamengo é bicampeão e o Fluminense tem um troféu da competição.



Completando a lista, Santa Catarina, com o Criciúma em 1992, e Pernambuco, com o Sport no ano passado, estão entre os Estados com campeões. O Leão pernambucano também é o único da Região Nordeste a conquistar o torneio.