Quem faz o turismo é o setor privado, diz secretário Soares Júnior

Fotos: Elpídio Júnior

Ele passou pela Secretaria Estadual de Turismo, coordenando o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur), agora é secretário de Turismo de Natal. Franciso Soares Júnior chega reconhecendo a falta de orçamento e espera fazer parcerias para colocar o destino na mídia nacional e internacional. Em entrevista ao Nasemana, ele fala em planejamento, Copa do Mundo, campanha motivacional e muito mais.



Nasemana - Secretário, quais os desafios que o senhor enfrentará nesses próximos quatro anos?

Soares Júnior - Desde que foi criada, a Secretaria Municipal do Turismo tem uma importância muito grande para o turismo da capital. Possui uma equipe muito boa, com profissionais de alto nível, pessoas que já conhecem a pasta há muito tempo. Só que nos últimos anos a Sectur, por ser muito pequena, não vem tendo condições de dar à cidade a resposta que ela precisa. O desejo dessa gestão será dotar a cidade de uma secretaria de turismo que esteja à altura da importante atividade econômica que é o turismo.



Nasemana -De que maneira será feito isso?

SJ - Hoje a secretaria possui apenas sete cargos - o secretário, três chefes de departamentos e três chefes de setor. Criaremos setores de promoção e marketing, de informações e eventos. Pra vocês terem uma idéia, a secretaria não dispõe de informação. Vamos implantar cinco boxes de informações turísticas na cidade e trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no sentido de desenvolver um calendário de eventos.



Natal tem que ter eventos todo ano, todo mês, toda semana, seja ele de cultura, de arte, de esporte. Isso servirá para complementar o sol e a praia, que são os nossos principais atrativos. Queremos que esse calendário seja fixo e possa ser trabalhado anualmente. Isso irá movimentar muito o turismo local e regional, pois pessoas de estados vizinhos virão para cá.



Nasemana - No lançamento da campanha de incentivo ao turismo, na semana passada, alguns representantes do trade estavam presentes. É um reflexo da parceria entre o poder público e a iniciativa privada trabalhando em benefício do segmento turístico?

SJ - Quem faz o turismo realmente é o setor privado. O setor público dá as diretrizes, concilia, integra, mas quem desenvolve tudo é o setor privado. Nós estamos aqui para trabalhar conjuntamente, tanto é que a determinação da prefeita é que a gente reabra o Conselho Municipal do Turismo, que está inativo há alguns anos, como uma forma de trazer todo o setor privado para a secretaria. Vamos trabalhar de mãos dadas com os empresários. Todos devem trabalhar visando o desenvolvimento do turismo da cidade, na mesma direção.



Nasemana - Como irá funcionar o Conselho?

SJ - Vamos ter representação de todos os segmentos. Quem vai participar do Conselho são as secretarias afins - de cultura, esporte e lazer, além da Semsur, que é fundamental por conta da questão da limpeza da cidade e da fiscalização dos corredores turísticos e das praias, que têm que estar limpos, iluminados e bem cuidados para receber bem o turista.



Nasemana - Qual o orçamento previsto para este ano e como será aplicação desses recursos?

SJ - Na reativação do Conselho Municipal do Turismo vamos reativar a promoção turística, que tem ficado mais com a secretaria estadual. Temos um orçamento de R$ 2,7 milhões. Esse dinheiro, na realidade, cobre a folha de pagamento, que é de R$ 2,1 milhões. O que sobra, R$ 600 mil, vai para a participação em pequenos eventos, como feiras, o custeio da secretaria e gastos como aluguel e telefone. Não há orçamento para investir em divulgação.



Nasemana - E o que está sendo feito para mudar esse quadro?

SJ - Nós conversamos com o secretário de Planejamento, Augusto Viveiros, e a idéia é que após a aprovação da reforma que estamos propondo, com a nova estrutura da secretaria, negociar essa complementação orçamentária para podermos desenvolver os trabalhos ao longo deste ano. Só de emendas parlamentares para serem investidas no turismo, a gente dispõe de mais de R$ 16 milhões.



Só o deputado Felipe Maia (DEM) tem R$ 14 milhões em emendas para a melhoria da infra-estrutura turística da cidade. Entretanto, para usar essas emendas temos que ter de contrapartida pelo menos R$ 1,6 milhão. Estivemos na Caixa Econômica Federal para tentar liberar R$ 540 mil a serem investidos nos postos de informações turísticas. Há o compromisso do secretário de Planejamento de liberar essas contrapartidas.

Nasemana - E qual o valor necessário para os investimentos no setor?

SJ - O consultor e ex-secretário de turismo da Bahia Paulo Gaudenzi virá a Natal elaborar o plano estratégico da cidade. De posse desse plano é que saberemos quanto deveremos investir nos próximos anos.



Se a gente comparar o que é investido pela Prefeitura de Recife, que só no ano passado disponibilizou R$ 100 milhões no turismo, concluímos que precisamos chegar pelo menos próximo dos nossos concorrentes para podermos competir com destinos que estão se estruturando cada vez mais. Precisamos estar preparados para isso. O turismo é a atividade que mais cresce no mundo.



Nasemana - E qual a posição da Prefeitura em relação a esse assunto?

SJ - O compromisso da Prefeitura é que o turismo será prioridade e creio que a consequência dessa prioridade será o investimento na melhoria, na elaboração de novos projetos e a profissionalização cada vez mais do turismo de Natal.



Nasemana - No final da gestão passada foi entregue um planejamento estratégico no qual constavam alguns projetos que estão em andamento. Esse planejamento será levado em consideração pela atual gestão?

SJ - A proposta foi resultado de idéias levantadas e discutidas pelo trade. São propostas que já deveriam ter sido colocadas em prática há muito tempo. A nossa idéia é tirá-las do papel.



Nasemana - Entre essas propostas está a construção da marina de Natal. Esse projeto deverá ser posto em prática?

SJ - Já temos o compromisso do presidente da Câmara, Dickson Nasser, de que, assim que reabrirem os trabalhos no legislativo municipal, uma das primeiras matérias a ser votada será a liberação da Zona de Processamento Ambiental - ZPA7, que possibilita a construção da marina naquela área.



A prefeitura também já determinou a publicação do edital de licitação para que as empresas e os grupos interessados possam concorrer. Existem vários grupos internacionais interessados. Acredito que o edital seja publicado ainda este ano e que dentro de dois anos a marina esteja funcionando.



Nasemana - O que essa obra irá representar para o turismo de Natal?

SJ - A marina será uma abertura de novos horizontes para a cidade. O turismo náutico é um nicho de mercado muito importante e grande gerador de emprego e renda. Existe uma grande regata, a francesa La Rochelle, na qual Salvador está incluída.



É um evento de âmbito internacional que atrai televisões de todo o mundo e os promotores me disseram que, se Natal tivesse uma marina, essa regata faria a rota Rochelle/Natal/Salvador. Aí, sim, Natal entra em um outro cenário turístico, vai dar um upgrade e melhorar bastante o nível de turistas que serão atraídos para cá.



Nasemana - Como está sendo a experiência à frente da pasta do turismo municipal, depois de tantos anos fazendo parte do Prodetur?

SJ - Como eu participei desde a criação da Secretaria de Turismo do Estado, está sendo muito interessante ter essa visão regional. Natal hoje é o portão de entrada do Rio Grande do Norte. Os turistas que vêm para locais como Pipa e Tibau do Sul, por exemplo, ingressam no estado por Natal. É um desafio estar neste lugar.



Depois de 16 anos de experiência nessa área, realmente a gente tem que fazer funcionar. Fernando Bezerril, como é muito articulado e bem relacionado, apesar de toda a restrição de estrutura e de orçamento, conseguiu fazer um trabalho muito bom. É uma pessoa excepcional e excelente profissional. Agora a gente precisa continuar e dar profissionalismo à secretaria, independente de quem esteja aqui. A experiência no Prodetur vai ajudar para que a gente elabore um planejamento com financiamento direto com a prefeitura.



Nasemana - Está vindo aí o Prodetur de Natal?

SJ - Bem, acho que a gente pode elaborar uma proposta, um projeto com algumas ações neste sentido.



Nasemana - Essa campanha que está no ar ressalta a hospitalidade do natalense. A proximidade do cidadão com o turista está afetada? O que será feito em relação a problemas como o turismo sexual na praia de Ponta Negra e Praia do Meio?

SJ - Essa questão do turismo sexual transformou Ponta Negra de uma maneira geral. Hoje o natalense não frequenta a praia porque tem receio de ser abordado pelas profissionais do sexo. Isso é muito ruim. A gente tem que mostrar que Natal é um destino familiar, embora a gente não tenha como eliminar o problema. O turismo sexual existe em todo o mundo, mas a gente tem que colocar isso de uma maneira mais reservada, por meio de um trabalho feito com conscientização.



Nasemana - E sobre a parceria com o Governo do Estado?

SJ - Conversei com Fernando Fernandes (secretário estadual de Turismo) e disse que continuaríamos com a parceria. A gente não vai fazer paralelismo, e sim um trabalho conjunto. Nosso objetivo é comum, então, vamos trabalhar juntos. Lembrando o ex-secretário de Turismo Ivanaldo Bezerra, nesta área não deve haver disputa partidária. Afinal, o partido que tem que prevalecer é o PT - Partido do Turismo.



Nasemana - Na sua opinião, Natal ganhará essa disputa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014?

SJ - Com o esforço que o Governo do Estado está fazendo para trazer a Copa para cá acho que a gente vai conseguir, em 15 de março, receber a notícia que Natal será subsede dos jogos. Isso será um passo importantíssimo, até porque o Prodetur está sinalizando o investimento de 1 bilhão de dólares para as cidades onde ocorrerão as competições. Em 2012 já temos que estar com toda a infraestrutura pronta para receber a Copa das Confederações.