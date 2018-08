Potiguar Parnamirim aguarda reabertura de processo Ranilson Cristino, advogado do Potiguar de Parnamirim, aguarda um posicionamento do TJD.

O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Norte-rio-grandense de Futebol arquivou o processo, sem julgamento, no qual o clube Potiguar de Parnamirim denunciou o São Gonçalo pelo uso irregular de jogadores no Estadual deste ano, e deu o caso por encerrado.



De acordo com Ranilson Cristino, advogado do Potiguar de Parnamirim, após seis meses de espera, o TJD emitiu na manhã do dia (28) a decisão sobre o caso envolvendo Potiguar de Parnamirim e São Gonçalo, onde o presidente decidiu pelo arquivamento da ação. " Estamos aguardando um posicionamento para a sexta-feira (7), onde esperamos que o tribunal venha a tomar alguma decisão, já que entramos com recurso”, esclarece. "O TJD agiu de forma injusta na condução do processo contrariando o que estabelece o CBJD. O Potiguar vai lutar até o fim atrás dos seus direitos”, continua.



O advogado disse que todas as provas suficientes e com base no regulamento do campeonato deste ano foram apresentadas . "Como é que vão arquivar um processo se o inquérito não foi feito? Vamos aguardar a decisão do presidente do TJD e depois tomar nossas providências”, encerrou.



O Potiguar acusa o São Gonçalo de ter utilizados de jogadores de forma irregular na Campeonato Estadual de 2008. No final da competição, o Potiguar de Parnamirim foi rebaixado para a segunda divisão.