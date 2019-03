Sai hoje o outro finalista do Estadual Sub-17 O Palmeiras, que eliminou o Clube Atlético Potiguar por 4 a 0, espera o vencedor de América e Apcef.

América x Apcef fazem nesta quarta-feira (17), às 15h no Juvenal Lamartine a segunda semifinal do Campeonato Estadual sub 17. O time americano joga pelo empate. O vencedor deste confronto será decidido neste sábado (20), também no Juvenal Lamartine, às 8h, entre o vencedor do confronto de hoje e o finalista Palmeiras das Rocas.



A equipe alviverde eliminou o Clube Atlético Potiguar por 4 a 0. O juiz do jogo de hoje será Eduardo Marinho, onde terá como auxiliares Jean Márcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima. O árbitro reserva será João Batista Bezerra de Oliveira.





Assessoria de imprensa