Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 19 milhões Ninguém acertou as dezenas sorteadas neste sábado (13). Sorteio foi realizado em Franca (SP).

Ninguém acertou as dezenas da Mega-Sena sorteadas no concurso 1.030 neste sábado (13), informou a Caixa Econômica Federal.



O prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado no dia 17 de dezembro, é de R$ 19 milhões. Confira as dezenas: 01 - 08 - 23 - 37- 54 - 57



A Quina deve ser dividida entre os donos de 123 bilhetes. Cada aposta deve receber R$ 12.938,02. Já a Quadra premiará 7.495 pessoas, com R$ 212,33.



Último prêmio



O último prêmio pago pela Mega-Sena saiu para um apostador do Rio de Janeiro, na quarta-feira (10). O sortudo levou para casa um prêmio de R$ 32 milhões.