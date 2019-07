Avião cai com 150 passageiros no rio Hudson, em Nova York; todos sobrevivem

REUTERS/Gary Hershorn Avião ficou submerso nas águas do rio Hudson até a altura das janelas.

Atualizada às 20h42

A companhia aérea US Airways confirmou que 150 passageiros e cinco tripulantes estavam a bordo do avião Airbus A-320 que caiu no rio Hudson, em Nova York. Investigadores da Administração Federal da Aviação Civil americana (FAA, na sigla em inglês) e o presidente da Airways disseram que o acidente não deixou mortos.O voo 1549 partiu de aeroporto de LaGuardia, em Nova York, às 15h11 - hora local (18h11 pelo horário de Brasília) com destino a Charlotte, na Carolina do Norte, e caiu pouco depois de decolar. A queda pode ter sido causada por um ou mais pássaros ou gansos que entraram nas turbinas do avião.O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, afirmou em uma entrevista coletiva que algumas pessoas foram levadas a hospitais, mas que todos saíram bem do avião.Bloomberg disse que o piloto fez um ótimo trabalho e que as causas do acidente serão investigadas. Ele descartou qualquer possibilidade de terrorismo.O governador de Nova York, David Peterson, também elogiou o piloto. "Hoje, em vez de uma tragédia, ocorreu um milagre no rio Hudson".

* Com informações do Uol