Governantes precisam acelerar obras do PAC para gerar emprego, diz Lula Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula lembrou que um dos grandes entraves para a geração de emprego é a falta de preparo para o mercado de trabalho.

Diante dos índices de demissão já divulgados em todo o país e das projeções de mais desemprego para os próximos anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (2) que governadores e prefeitos precisam agilizar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo ele, o esforço em 2009 deve ser “muito grande” para que o Brasil consiga empregar mais.



Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula lembrou, por exemplo, que um dos grandes entraves para a geração de emprego é a falta de preparo para o mercado de trabalho.



Ele citou o déficit de analfabetos brasileiros e avaliou que apenas por meio dos prefeitos e dos governadores é possível reduzir as disparidades sociais e melhorar os índices registrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



“Precisamos fazer com que todos os brasileiros tenham oportunidade. Esse pacto é importante, porque a lei já existe e a Constituição já garante. Você precisa ter um pouco de boa vontade para fazer com que a lei chegue aos rincões do país, onde as pessoas mais precisam e, às vezes, onde menos os governantes chegam. Estou convencido de que vamos andar muito nesses próximos dois anos”, disse.