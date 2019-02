Inventores esquecidos

Apesar da grande relevância histórica, quando se fala em Augusto Severo no Rio Grande do Norte pouca gente se lembra do seu feito, alguns podem até citar que foi ele quem deu nome ao Aeroporto Internacional ou a uma praça. Como ele, muitos inventores potiguares ficam anônimos em sua terra, enquanto ganham reconhecimento internacional."Em Paris as pessoas sabem quem foi Augusto Severo, mas aqui no estado ninguém sabe", lamenta a bisneta do inventor, Sônia Severo. Ela lembra que quando seu avô, Sérgio Severo, era vivo cultuou a memória de Augusto Severo, e a cidade comemorava datas importantes do inventor, como aniversário."Mas se não for feito esse trabalho daqui a pouco ele será esquecido por completo. É uma coisa que precisa ser feita desde a escola", destaca.O engenheiro e artista Abraham Palatinik precussor da arte cinética mundial, é um dos grandes inventores do estado, muito valorizado internacionalmente e pouco conhecido no Rio Grande do Norte. Ele conta que quando começou a produzir aparelhos cinéticos chegou a ser recusado em uma bienal do Brasil até que uma comissão internacional disse que aquela arte era digna de um museu."Após o reconhecimento internacional minha obra foi aceita no Brasil e alguns artistas começaram a fazer trabalhos semelhantes", relata.O artista, além de criar um novo estilo de arte, também teve outros inventos como uma máquina de abrir coco babaçu, quando na época era muito desperdiçado, e objetos decorativos de poliéster, que hoje são muito valorizados.A presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern), Isaura Rosado, lamenta que o estado tenha vários nomes de expressão que não são reconhecidos.Além de Severo e Platinik, ela cita nomes da atualidade como Carlos Chesman, que desenvolve trabalhos em microrefrigeração; Nicanor de Azevedo, que conseguiu bastante sucesso na utilização de hidrogênio em motores à combustão; e Carlos Paes, que desenvolve inventos com chips eletrônicos. "Eles não têm a devida publicidade", afirma.Isaura Rosado explica que essa publicidade deve ser feita pela Fapern, que foi criada há apenas cinco anos, e também pela mídia. "Agora estamos tentando fazer este trabalho".A Fapern realizou esta semana o seminário "O Invento e o Inventor Potiguar", que teve a participação de Abraham Palatinik e resgatou um pouco da história dele e de Severo. A Fundação tem ainda o projeto de um Memorial do Inventor Potiguar, que deverá funcionar na Cidade da Ciência, já está em construção.