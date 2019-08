Secretaria de Saúde cria projeto de combate à dengue Ação está incluída na Agenda dos 100 dias, criada pela Prefeitura de Natal.

Criada com objetivo de organizar a administração da prefeitura, a Agenda dos 100 Dias começa a apresentar os primeiros resultados. Na saúde, foi criado um projeto de combate à dengue, com trabalho preventivo desenvolvido nas regiões mais afetadas pelo surto no ano passado.



O projeto, idealizada pelo infectologista Luiz Alberto Marinho, contempla as primeiras providências de prevenção a um possível surto de dengue, para evitar um aumento no número de mosquitos.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Levi Jales, o projeto irá mapear e direcionar as ações em combate à doença. O secretário informou que essa semana ele, Marinho e a prefeita Micarla de Sousa irão se reunir com o ministro da Saúde para discutir as próximas ações.



Levi Jales acrescentou que a secretaria está trabalhando também para solucionar a crise da saúde, visando diminuir as lotações dos hospitais em Natal.