Bancada da Prefeita de Natal na Câmara aumentou

Elpídio Júnior Líder da prefeita na Câmara está satisfeito com o número de vereadores da bancada.

Nesta sexta-feira (30), o parlamentar do PHS foi até o Palácio Felipe Camarão conversar com a prefeita Micarla de Sousa e reforçou sua posição, já declarada, logo após a convocação extraordinária da Casa nos dias 20, 21 e 22 de janeiro para aprovação de sete projetos do Executivo.Na ocasião, o vereador demonstrava simpatia pelo grupo de oposição, tendo participado inclusive do primeiro encontro da bancada, ao lado dos vereadores oposicionistas Raniere Barbosa (PRB), Mary Regina (PDT), Júlia Arruda (PSB) e George Câmara (PCdoB).Ainda na sexta-feira (30) a prefeita conversou com os vereadores do PMDB onde recebeu do presidente do diretório municipal do partido, Hermano Morais, um documento com sugestões para a administração municipal em setores considerados fundamentais pela cúpula do PMDB na capital.Heráclito Noé (PPS) também visitou Micarla no Palácio Felipe Camarão. Mas, segundo o líder da prefeita, Enildo Alves, o vereador apenas discutiu ações para o setor de segurança. “Ele não formalizou apoio, nem oposição. Pretende manter uma posição independente. Mas os parlamentares da bancada já disseram que não vale ficar em cima do muro tem que declarar se estão ou não com Micarla”, ressaltou o pessebista.O vereador disse que está mais do que satisfeito com os 16 vereadores da bancada de situação e não espera mais a adesão de outros parlamentares. “Os apoios já são suficientes. No inicio do ano conversei com Micarla e esperávamos contar com 14 parlamentares, superamos, somos 16”, declarou.Enildo Alves comentou ainda que a reforma administrativa deve ser votada no dia 15 de fevereiro. “A nossa expectativa é que seja votada e em seguida sancionada, tudo ainda em fevereiro, para que em março já possa começar a valer”, concluiu o vereador.