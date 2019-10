Presidência da Câmara e Senado movimentam cenário político nacional

Geraldo Magela No Senado, José Sarney (PMDB/AP) disputa com Tião Viana (PT/AC).

Para a Mesa Diretora da Câmara, quatro deputados se declararam candidatos à Presidência da instituição - Aldo Rebelo (PCdoB/SP), Ciro Nogueira (PP/PI), Michel Temer (PMDB/SP) e Osmar Serraglio (PMDB/PR), mas as candidaturas podem ser registradas até a meia-noite de domingo (1).No Senado a disputa está entre o petista Tião Viana (PT/AC) e o peemedebista José Sarney (PMDB/AP). O clima começou a esquentar no final da semana com os apoios declarados do DEM (segunda maior bancada do Senado) a favor do ex-presidente da República que já tem como certo, além do próprio PMDB, o PTB.O PSDB na noite da ultima quinta-feira (29) decidiu apoiar o acreano Tião Viana que deve contar também com os votos dos senadores do PSB,PR, PSOL e PRB. O PDT ainda não oficializou seu apoio.Os três senadores potiguares votam em José Sarney. Os democratas Rosalba Ciarlini e José Agripino seguem as orientações do Partido, sem contar que não votariam de jeito nenhum no candidato do Presidente Lula (PT).Atual presidente do Senado, o potiguar Garibaldi Alves Filho (PMDB) que até tentou pleitear a continuação do mandato a frente da Casa, mas no final não teve êxito, sendo obrigado a retirar sua candidatura, declarou sem mágoas que apóia José Sarney.Quando o assunto é a presidência da Câmara, a maioria dos deputados potiguares devem apoiar o candidato do PMDB, Michel Temer. Pelos menos é a tendência de João Maia (PR), Henrique Eduardo Alves (PMDB), Felipe Maia (DEM), Betinho Rosado (DEM) e Fátima Bezerra (PT)O deputado Ciro Nogueira (PP), por enquanto vai contar apenas, com o voto do deputado estadual Fábio Faria (PMN). E Aldo Rebelo (PCdoB) com o apoio de Sandra Rosado (PSB) e Rogério Marinho (PSB).