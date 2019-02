Festa da FBA fortalece o Campeonato Brasileiro da Série B

Uma grande festa aconteceu, nesta terça-feira à noite, em São Paulo, no encerramento do Campeonato Brasileiro da Série B. O rebaixamento do Vasco da Gama e a contratação de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians foram os temas dominantes na festa de encerramento da Futebol Brasil Associados (FBA) que premiou os times participantes do Campeonato Brasileiro da Série B.A cerimônia, menos pomposa, porém, charmosa, do que da Série A, ocorrida segunda-feira, no Rio de Janeiro, foi realizada no Espaço Quatá, na Vila Olímpia, em São Paulo.”A presença do Vasco da Gama vai ser benéfica em termos comerciais para a Série B, especialmente na praça do Rio de Janeiro. Mas, é claro, que temos de lamentar o momento sofrido vivenciado por toda a coletividade vascaína, neste momento de decepção. Mas o Vasco é forte e, como outros, pode se organizar e voltar à elite ainda mais forte”, comentou o presidente da FBA, José Neves Filho.O dirigente ainda comentou que sugeriu a contratação de Ronaldo Fenômeno a Fabiano Farah, empresário do atacante, ainda em agosto. “Na época alertei que seria uma tremenda jogada de marketing”, lembrou Neves.

Frota acha que Série B está fortalecida

Para o vice-presidente da FBA, Alexandre Frota, “a chegada do Vasco à Série B vai cobrir uma lacuna deixada pelo Corinthians. Mas é preciso lembrar que temos grandes clubes e de grandes centros na competição, inclusive, no Nordeste, com Fortaleza e Ceará, no futebol cearense, ABC e América, no Rio Grande do Norte, além de forças no Sul, como o Juventude-RS e o próprio Figueirense, que caiu da Série A”.Para o ministro de Esporte, Orlando Silva, “o fortalecimento da Série B reforça a tese de qualificação da Série A”. E citou a contratação de Ronaldo pelo time paulista como exemplo de que, enfim, o “Corinthians aprendeu a fazer marketing”. E o próprio presidente corintiano, Andrés Sanches, reconheceu isso ao chegar, por volta das 21h30:“A questão não é quanto eu vou pagar pelo negócio, mas quanto eu vou receber. Este é um tipo de negócio já feito na Europa. Espero que até sexta-feira, o Ronaldo já assine o contrato”.

Novos integrantes



A cerimônia contou com a presença de representantes dos clubes da Série B, além dos ascendentes da Série C: Atlético-GO, Guarani, Campinense-PB e Duque de Caxias-RJ.A entidade premiou os quatro primeiros colocados (Corinthians, Santo André, Avaí e Barueri), que obtiveram o acesso à Série A, bem como a Seleção do Campeonato, que conta com Renê (Barueri); Osmar (Vila Nova), Jean (Ponte Preta), Chicão (Corinthians) e André Santos (Corinthians); Willians (Santo André), Marquinhos (Avaí), Marcelinho Carioca (Santo André) e Douglas (Corinthians); Túlio Maravilha (Vila Nova) e Herrera (Corinthians). Técnico: Paulo Silas (Avaí).Além disso, os destaques individuais também receberam prêmios. São eles: o artilheiro Túlio Maravilha, com 24 gols marcados pelo Vila Nova-GO, o goleiro menos vazado, Felipe, do Corinthians, revelação Giuliano, do Paraná, técnico Paulo Silas, do Avaí, o craque da torcida André Santos, do Corinthians, e craque da Série B, Douglas, do Corinthians.Houve ainda o prêmio “Pega Leve”, oferecido pela cervejaria Nova Schin, ao jogador mais disciplinado da Série B. O prêmio ficou com o zagueiro Robson, do América de Natal. Em 35 partidas disputadas, ele recebeu apenas três cartões amarelos.