Operação Naufrágio da PF prende o presidente do TJ do Espírito Santo Ação realizada pela Polícia Federal prende seis pessoas, além do presidente do TJ, suspeitos da venda de sentenças em troca de favores.

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (9) o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Frederico Pimentel por suspeita de participar de um suposto esquema de venda de sentenças em troca de favores e vantagens especiais. Junto com o presidente do TJ, mais seis pessoas também foram presas.



As prisões aconteceram durante a Operação Naufrágio, realizada pela PF que deve cumprir 24 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo. O Superior Tribunal de Justiça determinou ainda a prisão de mais dois desembargadores, um juiz de direito, dois advogados e mais a diretora de distribuição do TJ/ES.



De acordo com a Procuradoria Geral da República o delito consistia no patrocínio e na intermediação de interesses particulares diante as atividades do Tribunal de Justiça para conseguir decisões favoráveis e outras facilidades que pudessem ser conseguidas por meio de transferência dos agentes públicos em troca de favores e vantagens pessoais, além de evidências sobre nepotismo no Tribunal.



A ação é resultado das investigações feitas no inquérito que apura o suposto envolvimento de desembargadores, juízes, advogados e servidores públicos em crimes contra a administração pública e administração da justiça no Espírito Santo, de acordo com a Procuradoria Geral da República.



Além dos sete mandados de prisão, a PF teria prendido em flagrante um membro do Ministério Público Estadual com armas e munição de calibre restrito. A prisão teria ocorrido durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão.