Governo Federal anuncia a liberação de R$ 20 milhões para Aeroporto de São Gonçalo

Na ocasião, foi anunciada a liberação de mais R$ 20 milhões para as obras do terminal. Segundo o secretário, essa verba será somada a outros recursos já previstos no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), para celebrar um novo convênio de R$ 68 milhões.O novo convênio será entre a Infraero e o Batalhão de Engenharia do Exército para tornar possível a continuidade das obras até o segundo semestre de 2009, data em que o consórcio privado assumirá a conclusão do projeto.“Com isso, além das pistas de pouso e de taxiamento, o pátio de estacionamento das aeronaves será construído logo”, aponta Vagner Araújo.O encontro objetivou principalmente a apresentação da equipe que vai elaborar o EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica), que definirá o modelo de concessão a ser feito e servirá também como base para a licitação que escolherá o consórcio privado que concluirá as obras e operará o aeroporto.Foi apresentado ainda o cronograma que indicou que os trabalhos deverão ser concluídos entre março e abril do próximo ano, após o anúncio de que a licitação da concessão será lançada.A reunião contou com a participação do secretário estadual de Infra-Estrutura, Adalberto Pessoa, do presidente da Agência de Fomento, Nelson Tavares, do prefeito eleito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, além de representantes da Anac, Infraero, Ministério da Defesa, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda.Para o secretário de Planejamento, o anúncio do Governo Federal respondeu ao pleito apresentado pela governadora Wilma de Faria, em sua última audiência com a ministra Dilma Roussef.