Prefeitura quer mudanças no Termo de Ajustamento de Conduta Principal problema no documento proposto pelo Ministério Público é com relação ao arrendamento de um hospital para atender à demanda da saúde.

O Termo de Ajustamento de Conduta proposto pelo Ministério Público à Prefeitura Municipal de Natal sobre a questão de saúde não foi assinado ontem (3), como estava previsto, devido a alguns pontos divergentes.



O principal deles, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, é quanto à exigência feita pelo Ministério Público de que fosse arrendado um hospital para atender à demanda de cirurgias de alta complexidade.



A assessoria justificou que, como a prefeitura já conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, a implantação de quatro unidades de pronto-atendimento, essa necessidade seria suprida. Entretanto, as unidades só deverão entrar em atividade dentro de seis meses.



Além das unidades, o executivo municipal também está confiante que a contratação de cooperativas de médicos atenda à demanda criada durante a paralisação do atendimento.



O Termo de Ajustamento de Conduta está sendo analisado pela Procuradoria Geral do Município, que irá propor a alteração ao Ministério Público.



A reportagem do Nominuto procurou as promotoras Iara Pinheiro e Elaine Cardoso, mas elas não quiseram se pronunciar sobre o assunto.