P-SOL pede à Câmara investigação contra deputado Edmar Moreira Presidente Michel Temer encarregou a assessoria da Câmara de fazer uma avaliação sobre a legalidade da representação do P-SOL.

O P-SOL entrou hoje (12) com representação, junto à Presidência da Câmara, contra o deputado Edmar Moreira (Sem Partido-MG) por denúncias de uso irregular da chamada verba indenizatória a que cada deputado tem direito mensalmente, no valor de R$ 15 mil. O partido pediu ao presidente Michel Temer (PMDB-SP) para que a Câmara faça investigações para apurar se o deputado usou a verba de forma irregular.



O deputado Michel Temer encarregou a assessoria da Câmara de fazer uma avaliação sobre a legalidade da representação do P-SOL. Estando de acordo com as normas regimentais, a representação deverá ser encaminhada amanhã (13) ou na segunda-feira (16) à Corregedoria, para as apurações necessárias.



O novo Corregedor, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), disse que, tão logo a representação seja encaminhada, ele irá analisar o pedido e que o deputado Edmar Moreira terá amplo direito de defesa. "Temos que ver o que o P-SOL está querendo, para depois dar falar do assunto". ACM Neto disse que, se o documento do P-SOL tratar de um

assunto especifico ele vai se deter a essa questão na investigação.



"Não pode pairar nenhuma dúvida sobre mim na condução das investigações. Não vou perseguir o deputado Edmar e ninguém. O deputado Edmar Moreira sabe da minha conduta", disse o Corregedor, ao responder pergunta sobre como seria a condução da sua investigação, já que ele é do DEM, partido ao qual pertencia Edmar Moreira, além do fato de ele substitui o próprio Edmar na Corregedoria.