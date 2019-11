Pesquisa aponta desvantagem para abastecer carros com álcool no RN Segundo Agência Nacional do Petróleo (ANP), para os carros flex do Rio Grande do Norte é melhor usar gasolina do que álcool.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) constatou na pesquisa nacional de preços, divulgada semanalmente, que o Rio Grande do Norte está entre os quatro estados brasileiros em que não vale a pena para os proprietários de carros com motores do tipo flex abastaecer com álcool.



Segundo cálculos de especialistas do setor mostram que é melhor utilizar o álcool quando o seu preço é menor que 70% do preço da gasolina, levando em conta o consumo de cada combustível.



Os estados em que é aconselhável utilizar a gasolina são Roraima, onde o etanol é 80,4% do valor da gasolina, do Amapá (76,9%), Pará (75,6%), Piauí (75,5%), Acre (71,1%) e Rio Grande do Norte (70,1%). No Distrito Federal (70,1%) também é preferível utilizar a gasolina.



No Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Postos - Sindipostos acredita que essa pesquisa reflete os valores de mercado, mas não tem números para especificar o motivo e o valor dos combustíveis. Segundo a assessoria de imprensa, o valor dos combustíveis é negociado diretamente com os proprietários de postos, não tendo interferência do sindicato.



Dados da pesquisa apontam que o Mato Grosso é o estado onde a diferença entre os dois combustíveis é maior. Lá, o preço do etanol equivale a 54,1% do preço da gasolina. Outros estados onde o etanol é competitivo são: São Paulo (54,9%), Pernambuco (59,1%), Paraná (60,6%), Alagoas (61,8%) e Goiás (61,9%).



Uso dos combustíveis em Natal

O álcool e a gasolina no Rio Grande do Norte têm diferentes valores. Segundo a pesquisa mais recente realizada pelo Procon Municipal de Natal nos dias 26 e 27 de janeiro em 125 postos, a gasolina comum e a aditivada sofreram ligeira redução de 0,78% e 0,91%, respectivamente, e o álcool registrou a maior redução (-4,02%).



O álcool varia de R$ 1,65 a R$ 1,99, ficando com preço médio de R$ 1,86 e a gasolina R$ 2,29 a R$ 2,77, custando em média R$ 2,64.



Conversando nos postos de Natal com donos de carros flex, a maioria deles afirmou que usam o álcool pelo preço. “Eu só uso álcool no meu carro porque o valor é mais barato”, afirma Alisson Oliveira.



A reportagem do Nominuto conversou com frentistas dos postos e observou que a orientação deles é sempre para o uso da gasolina. Eles alegam que o rendimento do carro é melhor, ficam mais rápidos e que não vale a pena financeiramente abastecer com álcool porque rende menos.



Para Alexandre Motta, proprietário de um carro flex, o álcool é sempre a opção. “Eu sempre prefiro usar o álcool a gasolina”, garante. Já Marina Macedo, pensa diferente. “Uso sempre a gasolina porque é melhor para o carro. O álcool acaba mais rápido do que a gasolina”, frisa.



Alguns donos de carros flex, como Edson Gouveia, usam os dois tipos de combustível. “Eu uso o combustível que estiver mais vantajoso no dia. Faço a relação entre rendimento e valor e opto pelo melhor. Hoje eu vou colocar gasolina porque compensa pelo preço”, diz.



Em relação aos preços, todos os entrevistados têm opinião unânime: os preços são mais caros do que deveriam. Eles afirmam que, em outras capitais do Brasil, os preços são bem mais baixos do que os praticados na capital potiguar.