Amauri comunica à CBF que não conseguiu liberação para jogo contra Itália

O atacante Amauri, da Juventus, telefonou no início da tarde para o supervisor da Seleção Brasileira, Americo Faria, relatando que, apesar das suas tentativas, não conseguiu a liberação junto à diretoria do clube italiano para participar do amistoso do dia 10 de fevereiro contra a Itália, no Emirates Stadium, em Londres.



A comissão técnica da Seleção Brasileira decidiu não convocar outro atacante para o lugar de Luís Fabiano para a partida contra a Itália.