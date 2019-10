Edição do Nasemana destaca a falta de estrutura da Semurb

A 45ª edição do jornal Nasemana, que circula neste sábado (31), destaca a Semurb como um órgão que não tem estrutura física nem pessoal para cumprir suas atribuições.



Diógenes Dantas: Adversários tentam anulá-lo na eleição de 2010, mas Carlos Eduardo é candidatíssimo.



Confira os outros destaques desta edição do Nasemana:



• Na Política: Secretaria de Urbanismo está no “tempo do ronca”. A Semurb não possui computadores e nem cadeiras para os funcionários trabalharem.



• Na Política: Ministério Público torce por mudança na Semurb.



• Marcos Alexandre: Deputado João Maia não aguenta tanta especulação sobre 2010. A estratégia é do mergulho geral.



• Na Entrevista: Secretário de Turismo confirma que não há orçamento para investimento em Natal e diz que quem faz a atividade é a iniciativa privada.



• Na Cidade: Tem portal novo no ar. Nova interface do Nominuto traz mais conteúdo e interatividade ao leitor.



• Na Cidade: Itep registra nove mortes por afogamento em janeiro.



• Na Cidade: Governadora divulga calendário anual.



• 20 Perguntas: PAC. Entenda o Programa de Aceleração do Crescimento, que completou dois anos nesta semana e é a “menina dos olhos” do presidente Lula.



• Na Energia: Obras da refinaria Clara Camarão deverão começar em agosto.



• Na Economia: Reajuste no salário mínimo. Uma boa notícia?



• Na Geral: Alimentação saudável para uma vida perfeita.



• Roberto Guedes: Rio Grande do Norte pode atrair grandes investimentos com anúncio do plano da Petrobras.



• No Dois: Escolas começam a adotar a Pedagogia Afetiva para lidar com o novo contexto familiar em que a criança é criada pelo pai ou pela mãe.



• No Estilo: Deputado e gato. Não se fala em outra coisa. Depois que o deputado federal Fábio Faria (PMN) ganhou as páginas da revista Época.



• Na Cultura: Projeto Cuba. Mídia Potiguar em Havana. A partir do dia 13 de fevereiro, correspondente do portal Nominuto e do jornal Nasemana mostrará realidade cubana.



• Na Cultura: A poesia de Theo G. Alves, que lança livro nesta terça (2).



• Bazar: uma adaptação de A Casa à Beira do Abismo, de William H. Hodgson.



• Na Tecnologia: Menos bisturi, mais tecnologia.



• Getúlio Soares destaca a escolha do Muso do Verão 2009.



• Tânia Maria Pinheiro apresenta, em Pessoas que você precisa conhecer melhor, Fafá Medeiros.



• Flash Nominuto: Shock Beach e Pitanga Bar, em Pirangi.



• No Turismo: Foliões:apertem o cinto e boa viagem.



• Zenaide Castro: Aratu no Facho.



• No Esporte: Vitória contra crise. América e Alecrim fazem o primeiro clássico do campeonato estadual.



• No Esporte: Duelo de oposto no Nogueirão. Baraúnas e ABC fazem outro jogo considerado clássico na quarta rodada do Campeonato Estadual.



• No Esporte: Santa Cruz e Potiguar duelam pela liderança do estadual. As duas equipes estão com 100% de aproveitamento.



• Edmo Sinedino: Um sonho bem possível. Será que Natal entrou na briga para se tornar uma das sedes da Copa do Mundo de 2014?



• Alan Oliveira: Rodada que promete.



• Na Gastronomia: Virada à Paulista.



• Coluna Estar Bem: Gravidez e Vacina.



