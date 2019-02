Wilma acredita que a alta estação será muito boa para Natal e também para o interior

Georgia Nery : A Emprotur foi uma das propostas anunciadas no início do segundo mandato. O Governo do Estado pretende liberar recursos em 2009?

Wilma de Faria:

A empresa já existe. Estamos aproveitando os servidores da Secretaria de Turismo, tanto os cargos comissionados, quanto os efetivos para trabalharem. A empresa não está funcionando na plenitude, mas ano que vem serão aplicados mais de R$ 10 milhões no turismo. A participação dos empresários nos eventos, na captação de vôos charteres tem sido importante para o aumento no número de turistas e para não deixar cair o movimento de visitantes. A CVC disse que o RN é o 1º destino turístico do Brasil, perdendo somente para Porto Seguro, pelo turismo tradicional. A TAM disse a mesma coisa. Outros benefícios no turismo foram a construção do auditório no Centro de Convenções, ampliando o estacionamento, montando equipamentos de última geração, com geração de empregos para mais de 4 mil pessoas. Com essas melhorias, esse ano tivemos 200 dias de ocupação em eventos importantes. Acreditamos que a alta estação será muito boa para Natal e também para o interior. Criamos mais dois Pólos, o Costa Branca na região Oeste e o Pólo Seridó, marcado pela gastronomia, artesanato, bordados, um tipo de turismo mais barato.