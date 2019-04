Comissão dá parecer contrário a projeto de empréstimo ao BB Deputados da base governista não conseguiram convencer todos os titulares da Comissão com o detalhamento apresentado pelo Governo sobre o destino dos recursos.

Por dois votos a um, a Comissão de Finanças e Fiscalização deu parecer desfavorável nesta segunda-feira (22) ao Projeto que solicita um empréstimo ao Banco do Brasil pelo Governo do Estado no valor de R$ 200 milhões. Os deputados estaduais Walter Alves (PMDB) e Leonardo Nogueira (DEM), titulares da Comissão avaliaram como insuficientes as informações apresentadas pelo Estado, por meio de um detalhamento oficial sobre o destino dos recursos.



Na reunião, o líder do Governo, deputado Antônio Jacome (PMN), mostrou que os recursos são destinados a construção e recuperação de estradas, incluindo via metropolitana e acesso ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Mesmo assim, só o deputado Raimundo Fernandes (PMN) votou a favor.



Os deputados alegaram não ter nada contra o projeto, mas ressaltaram a necessidade de outras informações. Por este motivo o projeto segue com o parecer desfavorável para ser apreciado e votado pelos deputados em plenária, caso os líderes decidam que ele deve entrar na pauta da auto-convocação a ser realizada nesta terça-feira (23).



Também estava presente à reunião a deputada estadual, Márcia Maia (PSB) que junto com o líder do Governo, António Jacome tentou convencer os deputados titulares da Comissão a aprovarem o detalhamento enviado pelo Governo, achando suficiente as informações apresentadas.



Os outros projetos, colocados em pauta foram aprovados em consenso pelos deputados, e devem ir à pauta de votação nesta terça-feira (23).