Sport enfrenta Cesmac/AL na 2ª fase da Copa Brasil Equipe alagoana derrotou a equipe do Lusaca de Salvador, em decisão nos pênaltis, 4 a 3

A equipe do CESMAC/AL será a próxima adversária do Sport Clube Parnamirim que já está marcado para esta segunda fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino. A equipe potiguar passou de fase batendo o Boca Juniors de Aracaju.



Jogando na noite de quarta-feira (5) em Salvador, as alagoanas derrotaram o Lusaca/BA por 4 x 3 nas cobranças de penalidades. No primeiro jogo, o CESMAC venceu por 2 x 0, placar que foi devolvido ontem pelas baianas.



O primeiro jogo das garotas do Parnamirim será realizado já nesta terça (11) em Natal com o local ainda a ser definido.