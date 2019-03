Márcio Hahn acerta mesmo com o Barueri Já o ala esquerda Vandinho, ex-América, se junta a Aloísio, Cascata e ao caicoense Marcinho no São Caetano.

Os jogadores Vandinho e Márcio Hahn, que defenderam respectivamente América e ABC no Campeonato Brasileiro da Série B, acertaram seus destinos para a temporada de 2009. Ontem à tarde, na sede da FNF (Federação Norte-rio-grandense de Futebol) foram pagas as taxas de regularização e transferência para os seus novos clubes.



Os dois vão disputar o Campeonato Paulista da Divisão Especial. O São Caetano, que já havia anunciado a contratação de Cascata e Aloísio, eo caicoense Marcinho, destaque do Gaurani na Série C (conseguiu a ascensão ) também levou oa ala americano Vandinho. Já o volante abcdista, um dos destaques que alvinegro na temporada, se transferiu para a forte equipe do Barueri. No barueri, segredo, pois as contratações não estão sendo divulgadas, mas o documento passou pela FNF, portando, ele está contratado.