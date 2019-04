Mulher é presa ao entrar com droga no Provisório da zona Norte Francisca Fabiana Pereira Bezerra estava com maconha enrolada em um plástico escondida dentro da vagina.

Francisca Fabiana Pereira Bezerra, de 22 anos, foi presa na tarde do último sábado ao entrar com droga no Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona Norte de Natal. A mulher estava com maconha enrolada em um plástico escondida dentro da vagina.



A droga foi descoberta graças ao detector de metais utilizado na unidade. A máquina apontou a existência de algum objeto irregular e, durante uma revista mais rígida, feita por mulheres, a maconha foi descoberta no órgão genital da acusada.



Com isso, Francisca Fabiana foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Plantão da zona Norte. Lá, ela declarou que iria visitar seu companheiro Reginaldo Melo da Costa, que está preso no presídio provisório desde o mês de julho.



Francisca disse ainda que resolveu levar a droga por conta própria e que seu objetivo era consumir a maconha juntamente com os presos que tivessem interesse. A acusada informou que adquiriu a droga de uma pessoa a quem conhece apenas de vista.



Fonte: Degepol