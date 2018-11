Acusado de homicídio é preso em Macaíba

Policiais da Delegacia de Macaíba prenderam no último sábado (22), Cláudio Junior Nogueira da Silva, de 31 anos. Ele é acusado de ter cometido um homicídio em maio deste ano, naquela cidade. Além disso, Cláudio já responde a processo por tentativa de homicídio cometida em 2004. Ele estava foragido e foi preso por força de mandado de prisão.De acordo com o delegado Frank Albuquerque, o acusado teria matado um amigo e funcionário José Carlos Silva. No dia 18 de maio deste ano, a vítima teria ido a um bolão de vaquejada em uma granja da região. No local, Cláudio estava na companhia de Joselito, que também responde por homicídio.Este teria discutido com José Carlos. Com isso, Cláudio tentou defender Joselito e entrou na discussão. Com medo, tendo em vista que o acusado estava armado, a vítima ligou para um irmão. Neste momento, Cláudio teria imaginado que Carlos estaria acionando a polícia e atirou contra o próprio amigo, que trabalhava para ele em uma granja, cuidando de cavalos.Segundo informações da polícia, após o crime Cláudio e Joselito fugiram. O primeiro foi preso no último sábado, em uma loja de carros em Natal, e o segundo continua foragido. O acusado de matar José Carlos havia sido preso em 2004 quando tentou matar outro homem. Por esse crime, ele responde na justiça por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.Além disso, Cláudio Junior é acusado de comandar uma quadrilha que reproduz CDs e DVDs piratas. Agora, ele está preso na Delegacia de Macaíba. Por se tratar de um homem perigoso, ele teve que ser separado dos demais presos, tendo em vista que alguns deles são amigos e familiares de José Carlos e ameaçavam se vingar de Cláudio.



Fonte: Assessoria de imprensa da Degepol.