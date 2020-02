Campeonato Paulista: São Paulo vence a Ponte e espera o Corinthians Já o Santos perdeu para o Marília e está se complicando cada vez mais

Fechando a rodada do meio-de-semana do Campeonato Pauluista, o São Paulo venceu a Ponte Preta, 2 a 1 (gols de Rodrigo e Jorge Wagner para o São Paulo; Márcio Mexerica deascontou para a Ponte).



Apesar do êxito, a equipe do Morumbi segue em terceiro na classificação, mas por outro lado entra - digamos - inspirada para o clássico do domingo, contra o Corinthians (segundo colocado com 17 pontos; o líder é o Palmeiras, com 18).



Por sua vez, o Santos perdeu para o Marília na casa do adversário, 1 a zero (gol de Cláudio nos minutos iniciais) - o resultado fez o "Peixe" despencar para o oitavo lugar, ao mesmo tempo reabilitando o próprio Marília.



Outros jogos



Ituano 2 x 1 Botafogo