Presidente Lula convida governadora para reunião Pauta do encontro é a organização de estratégias para diminuir as desigualdades regionais no Brasil.

A governadora Wilma de Faria se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira da próxima semana (dia 28), no Palácio do Planalto em Brasília. A pauta do encontro é a organização de estratégias para diminuir as desigualdades regionais no Brasil.



No dia anterior, secretários estaduais também participam de reuniões com ministros de cada pasta de governo para discutir o assunto, com foco nos indicadores de saúde, mortalidade infantil, educação e analfabetismo, agricultura, registro civil e acesso à cidadania.



Segundo agenda oficial da Presidência da República, será promovida uma primeira reunião de trabalho entre governadores e ministros, com início às 10h e previsão de término às 16h30.



Às 17h, o presidente Lula, acompanhado dos ministros das pastas de Educação, Saúde, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio e Secretaria Especial dos Direitos Humanos, receberá os governadores para dar início a reunião de trabalho.