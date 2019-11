Palmeiras já com elenco completo na Bolívia Os altetas que participaram da vitória de 3 a 2 sobre a Ponte Preta chegam nesta terça-feira para se juntarem ao resto do elenco

O elenco palmeirense realizou na tarde desta segunda-feira (02), às 19h de Brasília, o penúltimo treino antes do jogo contra o Real Potosí, que será realizado nesta quarta-feira, às 23h (horário de Brasília). A imprensa local compareceu em bom número.



O preparador físico Antonio Mello comandou atividades físicas e, na seqüencia, foi a vez do auxiliar técnico Júnior Lopes comandar os trabalhos com bola, que durou aproximadamente 1h30. Os jogadores treinaram chutes de longa e média distância, cruzamentos e finalização.



O grupo palmeirense que ficou em São Paulo para a partida contra a Ponte Preta já chegou em Santa Cruz de La Sierra. Na manhã desta terça-feira (03), os 11 jogadores -Deola, Jéci, Jefferson, Wendel, Sandro Silva, Jumar, Evandro, Lenny e Max- , o técnico Vanderlei Luxemburgo e o auxiliar tècnico, Nei Pandolfo, se juntam ao restante do elenco em Sucre e realizam o último treino, no estádio Pátria, a partir das

17h (19h de Brasília).