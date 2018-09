Na estréia como campeão em casa, Corinthians vence e ajuda Santo André a subir O clube do ABC paulista, que ganhou do Ceará, tem 64 pontos e não pode mais ser alcançado .

O Corinthians realizou na tarde deste sábado a sua primeira apresentação como campeão da Série B no estádio do Pacaembu e não decepcionou sua torcida. Venceu o Vila Nova por 3 a 1, com dois gols de Herrera e um de Alessandro, e ajudou o Santo André, terceira equipe a assegurar vaga na elite do Campeonato Brasileiro de 2009.



Durante a festa corintiana, os torcedores não gritaram "é campeão". Ecoou pelo estádio por várias vezes o brado "o Coringão voltou". Com o triunfo, o 24º na Série B, o time de Parque São Jorge chega a 82 pontos e segue disparado na ponta.



Quem também celebrou o resultado foi o Santo André. O clube do ABC paulista, que ganhou do Ceará na noite de sexta-feira, tem 64 pontos e não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado. Assim, disputará a Série A no ano que vem.



Já o Vila Nova se complicou na tentativa de buscar o acesso. O time goiano segue com 55 pontos e fica a cinco do quarto colocado Grêmio Barueri, restando apenas duas rodadas para o término do certame. O gol de honra da equipe do técnico Givalnido Oliveira foi marcado por Pedro Junior, em cobrança de pênalti.



Com os dois gols neste sábado, Herrera encerrou um jejum de sete partidas sem balançar as redes. O argentino ainda não sabe se continuará no clube brasileiro na próxima temporada. "Estou fazendo minha parte, espero que essa situação se resolva rapidamente", afirmou, antes de deixar o campo ovacionado.





CORINTHIANS

Felipe; Alessandro, Diego, William e André Santos; Cristian, Elias (Perdigão), Morais, Lulinha (Bebeto) e Douglas; Herrera (Careca)

Técnico: Mano Menezes



VILA NOVA

Max; Osmar, Valença, Luis Carlos e Marcel (Fernandinho); Álisson, Heleno, Alex Oliveira (Amaral) e Carlinhos; Pedro Júnior e Túlio Maravilha (Bruno).

Técnico: Givanildo Oliveira



Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Árbitro: Djalma Beltrami (Fifa-RJ)

Auxiliares: Katiuscia Mayer Berger Mendonça (Fifa-ES) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Cartão amarelo: Carlinhos (VN)

Gols: Herrera (C), aos 7min e aos 32min, Alessandro (C), aos 35min, e Pedro Junior (VN), aos 38min do segundo tempo



Outros jogos

Corinthians 3 x 1 Vila Nova-GO - Pacaembu

16h20 - Bragantino 3 x 2 Avaí - Marcelo Stéfani

16h20 - Grêmio Barueri 1 x 0 Fortaleza - Arena Barueri

16h20 - ABC 1 x 1 Marília - Frasqueirão

16h20 - Paraná Clube 1 x 0 Ponte Preta - Durival Britto e Silva



Ainda hoje

20h40 - Brasiliense-DF x Juventude - Boca do Jacaré

20h40 - Criciúma x Gama - Heriberto Hulse Criciúma -



Com informações do UOL Esporte