Vara da Infância em Natal disciplina carnaval de crianças O adolescente com idade acima de 16 anos poderá participar do evento, independente de estar acompanhado ou autorizado.

O juiz José Dantas de Paiva, da 1ª vara da Infância e Juventude de Natal, publicou portaria disciplinando o acesso de crianças e adolescentes no carnaval multicultural, evento de responsabilidade da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte).



De acordo com a portaria, as crianças com até doze anos de idade incompletos, só poderão participar de blocos infantis, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Os adolescentes, de 12 a 16 anos incompletos, podem participar desacompanhados nos blocos de adultos, desde que autorizados, expressamente, pelos pais ou responsáveis e devem portar a autorização durante o evento.



Já o adolescente com idade acima de 16 anos poderá participar do evento, independente de estar acompanhado ou autorizado.



O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente a quem se atribua autoria de Ato Infracional (DEA), que será instalada no ginásio do Machadinho, local onde será instaurado o devido procedimento.



Os agentes judiciários de proteção poderão fiscalizar blocos, carros de apoio, bares, restaurantes, cigarreiras, vendedores ambulantes, podendo, inclusive requisitar força policial.