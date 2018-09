Petrobras tem maior lucro da história entre empresas do Brasil Valor de R$ 26,56 bilhões é recorde no país. Em dólares, os lucros da Vale e da Petrobras colocam as duas na terceira e na quarta colocações entre as maiores das Américas.

São Paulo – O lucro da Petrobras nos nove primeiros meses de 2008, de R$ 26,56 bilhões, segundo balanço apresentado esta semana, é o maior registrado nos últimos 21 anos por uma empresa brasileira de capital aberto, de acordo com informação da consultoria Economatica. A companhia bateu o recorde de 2006, que era dela mesma.



Segundo Einar Rivero, diretor da Economatica, na lista dos 20 maiores lucros já obtidos por empresas abertas brasileiras está também o da mineradora Vale do Rio Doce, que de janeiro a setembro deste ano chegou a R$ 19,2 bilhões, colocando a companhia em terceiro lugar, depois dos resultados da Petrobras deste ano e de 2006.



De acordo com Rivero, o lucro do Bradesco, de R$ 6,01 bilhões nos três primeiros trimestres, coloca o banco na 14ª posição, e o Itaú, com R$ 5,93 bilhões no mesmo período, fica na 18ª colocação.



Se forem considerados os valores em dólares do terceiro trimestre, segundo a Economatica, a Petrobras e a Vale estão muito bem posicionadas no universo das empresas abertas da América Latina e dos Estados Unidos. A Vale lucrou US$ 6,49 bilhões no terceiro trimestre, o que a coloca em terceiro lugar, atrás apenas da Exxon Mobil e da Texaco. A Petrobras vem logo atrás, na quarta colocação, com lucro de US$ 5,66 bilhões no período de julho a setembro.